En garde à vue depuis quelques jours, Soumahoro Kando peut compter sur le soutien de ses camarades de l’opposition. Dans un communiqué commun en date du 20 août 2024, les partis politiques signataires de la déclaration du 9 août à la Maison du PDCI-RDA lui ont apporté leur soutien indéfectible.

Côte d’Ivoire : l’opposition soutient Soumahoro Kando

Solidarité autour de Soumahoro Kando, membre du GPS, en garde à vue depuis quelques jours. Il est soutenu par les autres membres de l’opposition qui ont fait bloc dans une déclaration commune en date du 9 août. C’est d’ailleurs en raison de sa participation à cette réunion de l’opposition qu’il a été interpellé. Il est poursuivi pour « maintien illégal d’un parti politique » et « trouble à l’ordre public ».

Pour l’opposition, cette arrestation « n’est ni plus ni moins qu’une instrumentalisation de l’appareil judiciaire pour servir des fins politiques, dans le but d’intimider ou de démotiver les dirigeants politiques et la société civile dans leur élan d ‘unité d’actions visant à obtenir des conditions électorales démocratiques, conformes aux standards internationaux ».

Nous dénonçons donc cette arrestation arbitraire et demandons la libération immédiate et sans condition de M. Soumahoro Kando ! Nous, exprimons notre solidarité́ à M. Soumahoro Kando et nous nous tenons prêts à défendre ses droits en tant que citoyen, comme nous l’aurions fait pour tout autre ivoirien dans une telle situation. Les signataires de la déclaration du 9 août 2024 et alliés



Les partis de l’opposition recommandent « vivement au Gouvernement, au nom de la Paix et de la Cohésion sociale, de faire respecter l’État de droit, les Droits de l’Homme et les Libertés publiques, conformément aux engagements internationaux pris par la Côte d’Ivoire et qui sont prescrits par la Constitution ».

Soumahoro Kando sera présenté au procureur ce mercredi qui décidera de son sort. Avant lui, un autre membre de GPS, Mamadou Traoré a été condamné. Il a écopé de deux ans de prison pour « diffusion de fausses informations » et « trouble à l’ordre public ».