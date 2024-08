L’ancien président Laurent Gbagbo s’est marié avec sa nouvelle compagne Nady Bamba. Ils se sont unis devant Dieu et devant les hommes ce jeudi 08 août 2024.

Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo scelle ses liens avec Nady Bamba

C’est désormais officiel. Laurent Gbagbo et Nady Bamba sont désormais unis devant Dieu et devant les Hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Le mariage du nouveau couple Gbagbo s’est déroulé dans la simplicité. Laurent et Nady se sont rendus d’abord à la mairie de Cocody pour le mariage civil avant l’étape de l’église où le prêtre a béni l’union.

Le couple Gbagbo avec le maire Jean Marc Yacé

L’ancien président ivoirien tourne définitivement la page de Simone Ehivet après 32 ans de mariage et près de 50 ans de relations. Le divorce est intervenu avec tapage, même si selon Laurent Gbagbo, tout aurait pu se passer calmement si Simone Ehivet s’était résolue à un règlement à l’amiable.

Il a dû saisir la justice pour acter son désir de se séparer de son désormais ex-compagne, Simone Ehivet. « C’est en raison du refus réitéré depuis des années de dame Simone Ehivet de consentir à une séparation amiable que Laurent Gbagbo s’est résolu à saisir ce jour le juge des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d’Abidjan d’une demande de divorce », avait expliqué son avocat dans un communiqué.

Laurent Gbagbo et Simone Ehivet se sont rencontrés grâce à leur engagement politique. A l’époque, Gbagbo était déjà un militant bien connu de la Gauche ivoirienne. Son activiste politique lui avait coûté à plusieurs reprises la prison. Simone Ehivet, quant à elle, venait de débuter en politique et appartenait à une cellule de lutte que dirigeait Laurent Gbagbo.