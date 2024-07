Après son sacre le samedi 29 juin dernier en tant que Miss CI 2024, Marie-Emmanuelle Diamala, va poser une action sociale qui est la construction d’une école de 6 classes à Aboisso. C’est le fruit du partenariat de longue année entre les Fondations Miss CI et de la LONACI.

Une école de 6 classes au quartier SOS d’Aboisso au nom de Marie-Emmanuelle Diamala (Miss CI 2024)

La belle Marie-Emmanuelle Diamala, Miss CI 2024, ne va pas déroger à la tradition de la Fondation Miss CI en partenariat avec celle de la LONACI. Les deux entités ont depuis 5 ans maintenant, convenu d’offrir une œuvre d’utilité sociale à la Région d’élection de la Miss CI en titre. Le ton a été donné par Maryline Kouadio, Miss CI 2020, qui a offert un centre de santé dans son village natal de Nanglais dans le département de Sakassou dans la Région du Gbêkê où elle a été présélectionnée.

Ensuite, d’Olivia Yacé, Miss CI 2021, qui a comblé le village de N’Gokro dans le District Autonome de Yamoussoukro avec un centre de santé et de Marlène Kouassi-Kany, Miss CI 2022, avec une école primaire au village de Bakro, situé dans la commune d’Aboisso. Puis de Mylène Djihony, Miss CI 2023 d’offrir une école primaire de six classes dans le village de Faitayassou, dans la commune de Dimbokro, c’est au tour de la reine de beauté 2024 qui a été élue le samedi 29 juin dernier de leur emboîter le pas.

Par ailleurs, présélectionnée dans la région du Sud-Comoé et élue Miss CI 2024, Marie-Emmanuelle Diamala va offrir une école primaire de 6 classes qui portera son nom au quartier SOS d’Aboisso. C’est pour formaliser le protocole d’accord que la plus fille de Côte d’Ivoire et ses deux dauphines ont été reçues le mardi 16 juillet dans les locaux de la LONACI par le Directeur Général de cette entreprise, Dramane Coulibaly.

D’ailleurs, Miss CI 2024 a adressé sa gratitude aux responsables de cette société citoyenne. »Je tiens à remercier chaleureusement, la fondation LONACI pour le don généreux pour le projet à hauteur de 70 millions de Francs CFA ainsi qu’à la fondation COMICI pour le soutien continue. Je voulais construire un centre de maternité ce qui est en lien avec la cause que j’ai choisi de défendre lors de mon mandat. Après avoir entendu les appels de la population du sud-Comoé, j’ai décidé de construire une école primaire, une nécessité et une urgence pour le développement de notre région. Cependant, je tiens a préciser que je n’oublierais pas de soutenir les centres de maternité existants déjà à Aboisso », se réjouit-elle. Le président du COMICI, Victor Yapobi a salué ce partenariat qui dure depuis des années avec la LONACI et qui permet à de nombreux enfants de Côte d’Ivoire qui n’ont pas d’école primaire dans leur quartier d’être désormais inscrits auprès de leurs parents.