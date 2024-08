La journaliste et chroniqueuse de Life TV, Eunice Loïs N’da, s’est mariée le week-end dernier. Ayant reçu une voiture comme cadeau de mariage, elle a lancé ce samedi 17 août 2024 des mots de remerciement à l’endroit de son mari.

Eunice Loïs N’da remercie son époux après leur mariage

Eunice Loïs N’da est désormais mariée depuis le week-end dernier. Et depuis, la chroniqueuse voit la vie en rose. En effet, pour son mariage, Eunice n’a pas célébré les mains vides. Son mari lui a offert comme présent une voiture, après leur mariage le weekend dernier à Abidjan. Une union célébrée dans la foulée de la cérémonie traditionnelle tout aussi somptueuse, aux bras de son bien-aimé.

«Merci de m’avoir honorée, mon ami, mon chef, mon serviteur, mon héritage selon le Seigneur, l’homme de ma vie. Je ne me suis pas trompée en te choisissant.» Par ces mots pleins de tendresse, la journaliste et chroniqueuse de Life TV, Eunice Loïs N’da exprime ainsi sa gratitude à l’homme de sa vie.

Un mariage qui réjouit le cœur d’Eunice. Elle a déclaré : «Tu es beau au dedans comme en dehors. Tu es précieux. Merci pour l’honneur, grand homme», ajoute la ravissante animatrice qui officiait précédemment à RTI 2.

En plus de tout ceci, on reconnait Eunice Loïs N’da comme très attachée au christianisme, confession religieuse dont elle est membre. Elle poste régulièrement des publications exhortant à la foi et à l’espérance ses milliers de followers attentifs sur Facebook.