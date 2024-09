Lancé le 1er septembre, le dispositif de délivrance de visas pour tous les Ivoiriens détenteurs d’un passeport ordinaire souhaitant se rendre au Maroc est désormais effectif. Selon l’ambassadeur du Maroc à Abidjan, entre 150 et 200 visas sont déjà délivrés depuis le lancement de cette opération.

Côte d’Ivoire : Abdelmalek Kettani fait le point de la délivrance de visas d’entrée au Maroc

Visiblement, les Ivoiriens s’adaptent très bien à cette nouvelle mesure. Cette affluence croissante, selon le diplomate marocain, témoigne de l’intérêt que les Ivoiriens portent à cette initiative, instaurée à la demande des autorités ivoiriennes.

Pour le moment, les équipes consulaires parviennent à traiter les demandes en trois jours ouvrables. Cependant, ce délai pourrait s’allonger en fonction de l’augmentation du nombre de demandes.

Le coût du visa varie selon le type de visa demandé : 14 000 FCFA pour un visa simple et 22 000 FCFA pour un visa à entrées multiples. Ces tarifs, jugés raisonnables par l’ambassadeur, ont été fixés pour faciliter les démarches des demandeurs.

Pas de refus systématique

L’ambassade du Maroc en Côte d’Ivoire a adopté une politique d’ouverture et souhaite éviter les refus automatiques. Les demandes peuvent être renvoyées uniquement en cas de justificatifs insuffisants, notamment concernant les moyens de subsistance au Maroc.

Les pièces à fournir varient en fonction du profil du demandeur (étudiant, touriste, etc.) mais comprennent généralement un passeport valide de plus de 6 mois, des photos, un certificat de travail, des justificatifs de revenus, et une attestation d’inscription pour les étudiants.

Une solution expérimentale contre l’immigration clandestine

En répondant favorablement à la demande de l’État ivoirien, le Maroc souhaite contribuer à une solution expérimentale pour lutter contre l’immigration illégale. Les touristes peuvent séjourner jusqu’à 90 jours au Maroc, tandis que les étudiants bénéficient de durées plus longues, sous réserve de renouvellement régulier de leur carte de séjour.