Max Alain Gradel va arrêter avec la sélection nationale de Côte d’Ivoire. L’ailier ivoirien l’a fait savoir sur la RTI ce jeudi 15 février.

Max Alain Gradel va raccrocher avec la sélection nationale

Quelques jours après le sacre de la Côte d’Ivoire à la CAN 2023, Max Alain Gradel s’apprête à tourner la page de l’équipe nationale. Le capitaine des Éléphants pense qu’il est temps de laisser place à la jeunesse. Sur RTI, le joueur évoluant en Turquie a assuré qu’il communiquera officiellement sa décision dans les prochains jours.

« Quand on devient le premier Ivoirien à jouer 3 finales de CAN et remporter deux, il faut être reconnaissant et ne pas être gourmand. Dans quelques jours, je vais annoncer ma décision concernant l’équipe nationale, après mon entretien avec le président Idriss Diallo et le coach Emerse Fae », a déclaré le footballeur de 36 ans.

Relégué au banc par Jean-Louis Gasset, Max Alain Gradel a fait son retour dans le onze de départ d’Emerse Faé. En quatre matchs, celui qui a été le coéquipier de Didier Drogba sur le front de l’attaque des Éléphants a prouvé qu’il avait encore de l’énergie pour défendre le drapeau national.

Max Gradel et Serge Aurier sont devenus les deux footballeurs ivoiriens à remporter deux Coupes d’Afrique des Nations. Mais le natif d’Abidjan est le seul joueur à avoir disputé trois finales pour deux sacres.