Il y avait jour de fête et de joie ce mardi 13 févier au Palais Présidentiel au Plateau. Les champions d’Afrique 2023 de la CAN ont été récompensés et décorés par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Le Président Alassane Ouattara a récompensé les Eléphants

La salle des pas perdus du Palais Présidentiel de la République au Plateau était ce mardi 13 février matin à l’honneur des champions d’Afrique ivoiriens de la CAN 2023. Le gouvernement ivoirien au grand complet et les différents présidents d’institutions étaient tous présents pour rendre hommage aux vaillants joueurs et à l’ensemble de l’encadrement technique des Pachydermes pour le sacre.

PUBLICITÉ

Cette cérémonie de réception et d’hommage aux Eléphants et membre d’encadrement technique de la FIF a eu son lot de récompenses et de décorations. Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara n’a pas lésiné sur les moyens pour faire plaisir à l’équipe nationale. Respectivement, la FIF, le staff technique, l’entraîneur et les joueurs ont reçu les sommes de 300, 400, 100 et 50 millions de Francs CFA. Mais, particulièrement, tous les joueurs ont reçu chacun une villa de 50 millions de Francs CFA.

En plus de ces récompenses, le Chef de l’Etat a décoré les Eléphants, l’entraîneur et tous les membres de la FIF. Ainsi, ont été élevés au rang de Commandeur de l’ordre national Idriss Diallo, Cyril Domoraud et bien d’autres. Au rang d’Officier de l’ordre national, ont été décorés Serge Aurier, Max Gradel, Emerse Faé, Guy Demel, Kalou Bonaventure, Aruna Dindané, Hamed Ouattara, Malick Tohé…, Quant au reste des joueurs comme Yahia Fofana, Evan Ndicka, Nicolas Pépé, Seko Fofana, Badra Aly, Odilon Kossonou, Lazare Amani, ont reçu la décoration de Chevalier de l’ordre national.