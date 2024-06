9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Observateur Ebène a recouvré la liberté il y a quelques jours. Après avoir passé un mois au Pôle Pénitentiaire d’Abidjan (PPA), le Web-humoriste raconte dans une vidéo diffusée sur la toile son séjour carcéral.

Observateur Ebène : ‘’La prison, ça fauche comme la mort’’

L’humoriste ivoirien, Observateur Ebène est depuis le vendredi 14 juin dernier, libre de tout mouvement. Il a regagné son domicile après avoir séjourné durant un mois au Pôle Pénitentiaire d’Abidjan (PPA), alors qu’il devait purgé 6 mois ferme et 6 autres avec sursis pour avoir tenu des propos diffamatoires à l’encontre de la chroniqueuse et actrice ivoirienne, Marie Paule Adjé.

Libéré de prison il y a quelques jours, le Web-humoriste profite énormément de sa famille et de ses proches. L’artiste qui a appris de ses erreurs durant les un mois passé en prison a fait une sortie médiatique où il raconte un peu son séjour carcéral. « Ils pouvaient encore me garder pendant 2 ou 3 ans et je n’allais rien pouvoir faire », explique-t-il.

Par ailleurs, Observateur Ebène est devenu du coup un conseiller. Dans sa vidéo partagée sur les réseaux sociaux, il a attiré l’attention des nombreux internautes sur les propos qu’ils tiennent. « Faites attention, ce ne sont pas eux les méchants hein, c’est nous les ignorants. On est trop ignorants. L’homme n’est rien. La prison, ça fauche comme la mort. Imagine que tu prends 20 ans. Tu ne sais pas ce qui t’attend, ce n’est pas la mort ? C’est long à expliquer mais je vous aime. Un jour, je vais vous expliquer. Vous êtes les témoins, vous avez suivi mon parcours, ma vie… Si quelqu’un vous donne des conseils, ne jouez pas au dur, écoutez », conseille-t-il.