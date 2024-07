12 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Moment inoubliable et extraordinaire pour Olivia Yacé le samedi 29 juin à l’Université Américaine Richmond de Londres. La Miss Monde Afrique 2021 a décroché son diplôme de Master en Marketing de luxe. Après l’obtention de son diplôme, elle a remercié ses parents et les ivoiriens dans un post sur sa page Facebook.

Olivia Yacé : ‘’C’est ensemble que nous avons franchi cette étape incroyable !’’

Dans la discrétion et l’efficacité, Olivia Yacé préparait tranquillement un diplôme académique dans une université du côté de Londres en Angleterre. La Miss Monde Afrique 2021 s’est donnée les moyens pour réussir dans ses études et faire honneur à sa famille et pourquoi pas à la Côte d’Ivoire qui l’a soutenu jusqu’à son sacre en tant que deuxième dauphine de la prestigieuse compétition de beauté mondiale, Miss Monde en 2021.

Avec satisfaction, la Miss CI 2021 a décroché avec la mention très bien le samedi 29 juin son diplôme de Master en Marketing de luxe à l’Université Américaine Richmond de Londres. Elle est même sortie major de sa promotion et en sa qualité le discours au nom des étudiants diplômés a été prononcé par elle.

Olivia Yacé n’était toute seule pour savourer ce grand bonheur de recevoir son précieux parchemin. Elle avait à ses côtés ses deux parents, Jean-Marc et Yolande Yacé ainsi que quelques proches. Dans une publication ce lundi 1er juillet, la belle Oli comme on appelle affectueusement a partagé quelques photos de l’événement. Tout en adressant des remerciements. ‘’Un moment inoubliable. Voici quelques photos officielles de la cérémonie de remise des diplômes de l’Université de Richmond. Un immense merci à mes professeurs, à mes amis et à ma famille pour leur soutien indéfectible. C’est ensemble que nous avons franchi cette étape incroyable !’’, écrit-elle.