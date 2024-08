Suite à l’emprisonnement au pôle pénitentiaire d’Abidjan (PPA), de l’honorable Kando Soumahoro, ancien député de Biankouma et de M. Traoré Mamadou, membres de la Commission d’Orientation et de Coordination de Générations et Peuples Solidaires (GPS), le Cadre restreint de GPS se réunit sous la présidence de SEM. Guillaume Kigbafori Soro pour examiner la situation et prendre les mesures appropriées face à cette situation inquiétante. Nous vous tiendrons informés des développements à venir.

La Direction de la Communication de GPS