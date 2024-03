La délégation PDCI-RDA de New York, New Jersey et Massachusetts a fait un don de matériel audiovisuel au service de communication du parti de Tidjane Thiam.

Côte d’Ivoire : Le service de communication du PDCI-RDA réceptionne du matériel audiovisuel

Jeudi 14 mars 2024, les militants PDCI-RDA basés aux États-Unis, précisément à New York, New Jersey et Massachusetts, avec à leur tête Sadia Sibi, le délégué général, ont posé un acte fort.

En effet, ils ont offert un lot de matériels audiovisuel au sérieux communication du Parti démocratique de Côte d’Ivoire.

Le service de communication du Parti démocratique de Côte d’Ivoire se voit ainsi doté d’appareils de dernière génération. Ce geste de générosité et de solidarité a été fort apprécié par le président du parti, a déclaré Alain Cocauthrey, le directeur de cabinet du président Tidjane Thiam.

Cette remise de don vient à point nommé surtout que des difficultés techniques avaient été observées le mardi 5 mars 2024 lors de la cérémonie de présentation de l’équipe de Tidjane Thiam à la maison du parti à Cocody. Le discours du président du parti a été plusieurs fois interrompu à cause de défaillances du microphone.