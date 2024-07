76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La Côte d’Ivoire affiche une forte dépendance vis-à-vis du reste du monde en matière d’importation de riz. Ainsi, elle a injecté une somme considérable dans l’achat de cette céréale au cours du premier trimestre 2024.

En 2024, selon les données les plus récentes, la Côte d’Ivoire a énormément investi dans les achats à l’extérieur, surtout dans l’importation de riz. Les rapports du premier trimestre 2024 ont montré que le pays a dépensé plus de 140,59 milliards FCFA dans l’achat de cette céréale, avec une hausse de 2,9 % en glissement annuel.

Cet investissement a permis aux autorités d’acheter plus de 346 812 tonnes, contre 431 514 tonnes au premier trimestre 2023, soit une baisse de 19,6 %. Ces différentes données témoignent de la forte dépendance du pays durant ce trimestre dans l’achat de cette céréale à l’échelle internationale.

En général, le pays a décaissé plus de 525,16 milliards FCFA aux achats de produits alimentaires. Sur cette facture globale, la part accordée aux importations de riz est de plus de 26,77 % en valeur et de 29,8 % en quantité. Cette statistique montre que le riz est l’un des principaux produits alimentaires les plus importés par Abidjan.