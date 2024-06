74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a décidé d’améliorer ses chaînes de valeur du palmier à huile en investissant une somme colossale de plus 118 milliards de FCFA. Cette initiative est devenue une réalité grâce à la mise en place du Programme Palmier Ivoire (PPI) par le Projet des Chaînes de valeur compétitives pour l’Emploi et la Transformation économique (PCCET).

Côte d’Ivoire : le gouvernement veut moderniser le secteur du palmier à huile

Dans le but d’améliorer la productivité dans les plantations villageoises et de réduire l’écart de production entre les plantations gérées par les petits producteurs et les plantations industrielles, le gouvernement met en place projet. Il s’agit du Programme Palmier Ivoire (PPI) mis en place par le Projet des Chaînes de valeur compétitives pour l’Emploi et la Transformation économique (PCCET).

L’information a été dévoilée par le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, le jeudi 20 juin 2024 à Yamoussoukro, à la faveur de la cérémonie de lancement officiel du PPI. Selon l’autorité, ce projet a offert une opportunité de formation à plus de 1500 jeunes Ivoiriens.

« Mon département ministériel, à travers l’Agence Emploi Jeunes, a décidé de rejoindre ce projet dans la continuité de sa collaboration avec le centre de formation Sup Agro du groupe NEPER Ventures. Cette intervention consistera en l’introduction de modules de formation spécifiques sur l’entretien des équipements, la sécurité et la santé pour un montant de 297 000 000 FCFA », a déclaré le Mamadou Touré.