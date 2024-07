74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a décaissé une somme importante dans le renforcement du mix énergétique. Cette initiative est devenue une réalité grâce à la signature d’une convention avec la société Kong Solair pour la réalisation de la centrale solaire de 50 MWc dans le nord du pays.

La Côte d’Ivoire veut se positionner comme un hub énergétique dans le monde

La Côte d’Ivoire a enclenché une étape significative en matière de ressources énergétiques. Dans cette dynamique, le pays a signé une convention qui lui permet de renforcer son mix énergétique, présentant près de 76,4% de thermique et de 23,6% d’hydraulique.

Selon la convention, le gouvernement aura à investir dans un projet de centrale solaire de 50 MWc à Kong dans le nord du pays.

Cette construction sera faite sur un espace de 50 hectares. La signature des accords avec la société Kong a été effectuée le mardi 2 juillet 2024. La réalisation de ce projet va coûter plus de 37 milliards FCFA qui seront financés par la société Kong Solaire et ses actionnaires AFRICA VIA. Cette société est spécialisée dans l’entreposage et le stockage non frigorifique. Quant à INFRACO AFRICA, elle est une entreprise membre du Private Infrastructure Development Group. Elle est coordonnée comme une compagnie privée, mais en partenariat avec l’État.

Par ailleurs, la réalisation de ce projet ouvrira la porte à des opportunités d’emplois allant de 70 à 230 emplois directs comme indirects. La mise en exploitation de ce prestigieux projet est attendue pour le 3ᵉ trimestre 2026. Toutefois, il faut rappeler que l’État a mis en service, au mois d’avril, à Boundiali, sa première centrale thermique avec une capacité de 37,5 MWc dans le nord du pays.

Ce projet a été financé par la BOAD à une hauteur de 15,5 milliards FCFA. En réalité, l’objectif du Président Alassane Ouattara est de faire de son pays un pilier central en matière de l’énergie d’ici 2030 pour un développement équitable.