Plusieurs ressortissants burkinabè, maliens, nigériens et mauritaniens sont accueillis au nord de Côte d’Ivoire. Les citoyens de ces pays sahéliens, en fuyant les conflits armés, ont trouvé refuge chez les Ivoiriens. C’est à travers un rapport du bureau local de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) que l’information est publiée.

Plusieurs réfugiés des pays du Sahel accueillis au nord de Côte d’Ivoire

Ils sont au total 65 099 personnes ayant quitté leur pays pour trouver refuge en Côte d’Ivoire. Ces demandeurs d’asile proviennent des pays sahéliens secoués par des conflits armés. Selon le dernier rapport du bureau local de l’Agence des Nations-Unies pour les réfugiés (UNHCR), ces derniers sont ressortissants du Burkina Faso, du Mali, du Niger et de la Mauritanie. Parmi ces derniers, c’est le Burkina Faso qui totalise un nombre important de réfugiés avec 56 686 personnes dont 51% d’entre eux proviennent de la région frontalière des Cascades.

En suite, le Mali vient en deuxième position avec un effectif non moins important de 1 377 personnes. Le Niger et la Mauritanie, quant à eux, ne comptent que chacun huit ressortissants en situation de réfugiés sur le sol ivoirien. À en croire le rapport de l’UNHCR, « les principales raisons de départ des demandeurs d’asile de leurs villages au Burkina Faso sont des conflits armés ou Insécurité généralisée, des menaces, intimidations et attaques par des groupes armés non étatiques dans les villages ». Ainsi, 16 chefs-lieux de sous-préfecture sont identifiés dans le nord de la Côte d’Ivoire pour accueillir ces réfugiés.

On pourra donc citer, de manière décrescendo, les localités de Tougbo, à la frontière avec le Burkina Faso, avec 14 327 personnes. Ensuite Téhini qui compte actuellement 8 074 demandeurs d’asile, puis Ouangolodougou avec 6 378 réfugiés. Aussi, certaines régions frontalières sont reconnues comme étant des sites d’accueil. Il s’agit de la région de Bounkani qui compte présentement le plus gros effectif de réfugiés avec 33 913 personnes. L’UNHCR indique que les régions de Tchologo, Hambol, Poro et Folon reçoivent également des réfugiés avec 22 120, 3 406, 2517 et 798 respectivement.