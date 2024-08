En Côte d’Ivoire, deux différents accidents de la route sont survenus dans la journée du mercredi 21 août dernier. Ces accidents ont causé plusieurs dégâts aussi bien matériels qu’humains.

Une vingtaine de blessés dans 2 accidents de la route en Côte d’Ivoire

Selon les informations, c’est d’abord dans la ville de Daloa en Côte d’Ivoire que le premier accident a eu lieu, impliquant 16 victimes au total. Il s’agit d’un véhicule de transport en commun dont le conducteur a fait une mauvaise manœuvre pour rentrer dans le décor dans la zone de Bédiala. Alertés, les pompiers civils ont dénombré parmi les victimes, 3 enfants âgés de 1 à 2 ans, 7 femmes âgées de 19 à 70 ans et 6 hommes âgés de 18 à 45 ans. Après leur avoir donné les soins sur le terrain, les secours ont évacué toutes les victimes au Centre hospitalier régional de Daloa.

La seconde intervention des pompiers civils est dans la zone de Bongouana suite à une collision entre deux motocyclistes. À ce niveau, on note quatre (04) victimes, dont une femme de la quarantaine et trois jeunes hommes entre 25 et 27 ans. L’un parmi ces derniers s’est en sorti avec une plaie à la bouche et deux dents arrachées, tandis que les autres trainent des blessures au coude et à la tête. Toutes ces victimes sont également conduites à l’hôpital général de Bongouanou après avoir reçu les premiers soins sur le terrain.