En Côte d’Ivoire, un fait tragique s’est produit le jeudi 15 août 2024, à Abidjan-Akouédo, dans les environs de l’Eglise Winner’s Chapel. Il s’agit d’un effondrement partiel d’une mosquée.

Côte d’Ivoire : 7 personnes tuées dans l’effondrement d’une mosquée à Akouédo

Un drame s’est produit à Abidjan-Akouédo dans les environs de l’Eglise Winner’s Chapel en Côte d’Ivoire. Une mosquée s’écroule faisant plusieurs dégâts. Des blessés et des pertes en vies humaines ont été enregistrés.

Selon les faits, au moins 7 morts ont été dénombrés et des blessés graves ont été évacués et pris en charge au CHU d’Angré. Des recherches se poursuivent pour retrouver d’éventuelles fidèles victimes. L’écroulement est survenu alors que les fidèles venaient prier à la mosquée.

Les services d’urgence, les sapeurs-pompiers militaires (GSPM), ont été alertés et se sont rapidement déployés sur les lieux pour secourir les victimes.

En plus, des forces de l’ordre ont été envoyées également pour boucler les lieux afin de faciliter les opérations de sauvetage et d’empêcher les personnes curieuses de s’approcher du site. Pour l’instant, les causes réelles de cet événement tragique ne sont pas encore connues. Toutefois, une enquête a été ouverte pour élucider les faits et situer les responsabilités.

Les décombres de la mosquée.