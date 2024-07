12 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’humoriste ivoirien, Ramatoulaye DJ est dans un grand bonheur en ce moment. Son épouse, Abibata Sanogo-Koffi, dont le nom de caresse est Bibiche, vient de lui donner une jolie petite née le mercredi 10 juillet en France.

Ramatoulaye DJ partage de nouveau son bonheur de père sur la toile

Les nombreux voyages de l’humoriste ivoirien, Ramatoulaye DJ en France ne sont pas seulement professionnels. Le ‘’menteur’’, y séjourne régulièrement pour être auprès de sa famille et aussi réchauffer les nuits de son épouse, Abibata Sanogo-Koffi qu’il appelle affectueusement Bibiche, qui lui manque énormément. Bien que l’humoriste veut passer du bon temps avec sa petite famille à Paris, il avait forcément envie de l’agrandir.

Evidemment, Ramatoulaye DJ a réussi à atteindre son objectif. Aujourd’hui, c’est un père très heureux. Déjà papa de deux garçons et une fille, il avait assurément souhaité avoir une autre fille qui pourrait jouer aisément avec sa grand-sœur. Mais, sa femme a donné naissance le mercredi 10 juillet à Paris d’un garçon. Ce qui lui fait maintenant que son compteur enfants est de trois garçons et une fille.

Tout de même, c’est rempli de bonheur et de joie que l’humoriste a annoncé la bonne nouvelle ce jeudi 11 juillet matin sur sa page Facebook d’une publication accompagnée d’une photo du nouveau-né endormi dans son berceau de maternité.‘’Dieu m’a encore fait grâce d’un nouveau bébé. Merci Seigneur, merci à Mme que Dieu te bénisse Bibiche Koffi’’, écrit-il. Et des heures plus tard, une photo de son bébé dans les bras de Grand P qui est allé rendre visite à la maman à l’hôpital. Son post a suscité une pluie de commentaires de félicitation de personnalités publiques comme Savan Alla, Mulukuku DJ, Vitale, Zongo, Jo (TNT), Souké et bien d’autres à l’endroit de l’humoriste ainsi qu’à son épouse.