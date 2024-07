7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Ramatoulaye DJ a été victime en 2023 d’un vol dans sa maison pendant qu’il était en plein spectacle d’humour. Invité sur LIfe Radio concernant sa séparation avec son staff, l’humoriste ivoirien a cité le nom des auteurs du forfait.

Ramatoulaye DJ : ’’C’est mon entourage qui m’a volé’’

L’humoriste ivoirien, Ramatoulaye DJ a vécu une histoire traumatisante en 2023 le dimanche 1er octobre lorsqu’il était en plein one man show à la salle François Lougah du Palais de la culture bernard B. Dadié de Treichville. Il avait été victime d’un vol à sa résidence située dans la commune de Bingerville. Les quidams ont escaladé l’arrière-cour de la villa de l’humoriste pour ensuite avoir accès à sa chambre en décoiffant une partie du plafond de la chambre de la gouvernante.

Le préjudice constaté par Ramatoulaye DJ au retour de son spectacle est énorme. Les malfrats ont emporté un sac qui contenait la somme de 7 millions de francs CFA et un téléphone de luxe que l’humoriste devait offrir à son épouse. Un an plus tard, après le forfait des malfrats, l’artiste-humoriste était invité sur les antennes de Life Radio où il a expliqué dans les détails ceux qui ont orchestré ce vol dans sa maison. ‘’C’est mon entourage qui m’a volé pendant que j’étais en pleine prestation. Mon entourage avait les codes d’accès de chez moi, mon manager (Momo Manager) le connaît ainsi que ma servante. Chez moi, c’est un code avec mon empreinte avant d’avoir accès à ma chambre’’, explique-t-il.

Ramatoulaye DJ qui avait une confiance aveugle à son entourage est très déçu. ‘’J’ai été trahi par plusieurs personnes sur le plan professionnel : mon manager, les gens autour de moi à qui j’ai fait du bien et qui n’ont pas été reconnaissants en retour mais qui m’ont fait du mal. Tu ne peux pas comprendre que tu éduques des personnes autour de toi à devenir ce qu’ils veulent devenir et à un moment, ils pensent qu’ils sont devenus plus intelligents que toi. Il y a des prestations à 1 million et eux ils te disent que c’est 500.000 FCFA, c’est de la méchanceté’’, précise-t-il. Les déclarations de l’humoriste font suite à une question à lui poser par les animateurs de l’émission sur les raisons de sa séparation avec son staff.