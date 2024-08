En Côte d’Ivoire, le Premier Ministre Robert Beugré Mambé a officiellement lancé les travaux de construction de l’université d’Odienné. L’événement a eu lieu le samedi 03 août 2024 avec la présence de plusieurs personnalités à divers niveaux.

Côte d’Ivoire – Université d’Odienné: le PM Robert Beugré Mambé pose la première pierre

Dans le but de lancer les différents travaux de construction de l’université d’Odienné, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a posé la première pierre. La cérémonie du lancement officiel de cette infrastructure a été effectuée sur 402 hectares.

Au total, 114,7 milliards de FCFA ont été décaissés pour assurer la réalisation de ce projet d’envergure. Selon le premier ministre, la construction de cette nouvelle infrastructure est d’une extrême importance car « Odienné va changer complètement ». Cette initiative du président Alassane Ouattara a été appréciée par le PM. Ainsi, il a montré que le président ne fait que suivre les bons exemples : « Il a compris que si nous voulons avancer, il faut que nous mettions un accent particulier sur l’éducation de nos enfants (…) pour donner naissance à des hommes et des femmes transformés par la connaissance ».

Pour le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, les nouvelles universités construites vont contribuer au développement local, car les filières de formation sont en concordances avec les potentialités économiques et sociales de la région d’implantation.

« A l’université d’Odienné seront enseignées les sciences et technologies, les sciences biologiques, l’agro-industrie et les techniques alimentaires, la médecine. Il y aura également un institut des sciences vétérinaires, une école de commerce et de gestion. Les licences professionnelles qui se font en trois ans seront privilégiées », a-t-il précisé.

Par ailleurs, il faut noter que les travaux de la première phase se feront sur une période de vingt-quatre mois au terme desquels l’université va accueillir ses premiers étudiants. Pour rappel, la création de quatre nouvelles universités a été annoncée par le ministre. Les zones ciblées sont entre autres Adiaké, Abengourou, Dabou et Daoukro. Ces différentes réalisations prendront effet en 2025, mentionne l’autorité.