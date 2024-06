74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le Premier Ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé a réaffirmé l’engagement du gouvernement à offrir une santé équilibrée à la population. Cette initiative va dans le cadre de l’amélioration du système de santé du pays et participer au bien-être des citoyens en général.

Dans le but de permettre à la population d’avoir accès à des soins de qualité supérieure, le gouvernement ivoirien s’engager à améliorer les conditions de vie des populations. C’est lors de la première réunion du Comité de Veille de la Plateforme « Une Seule Santé » (PLUSS), le mercredi 12 juin 2024 à Abidjan Plateau, que le Premier ministre Robert Beugré Mambé a annoncé la nouvelle. Une première séance qui a pour but de matérialiser l’engouement du gouvernement à améliorer la santé des uns et des autres en Côte d’Ivoire.

Selon le Premier ministre, « la Côte d’Ivoire, par la politique du Président Alassane Ouattara, veut offrir aux Ivoiriens une santé équilibrée à travers les vecteurs qui constituent sa force, notamment : l’agriculture, les ressources animales, le transport, l’environnement, l’eau et l’assainissement », a-t-il précisé.

Pour ce faire, la nécessité pour le pays d’avoir des « grandes infrastructures sanitaires » est indispensable, afin de s’assurer de la bonne santé de tous. Cette prestigieuse réunion a connu la présence de nombreuses personnalités à divers niveaux. Elles ont profité de l’occasion pour saluer cette initiative du gouvernement qui consiste à prendre à cœur le bien-être de ses citoyens en général.