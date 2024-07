Roseline Layo est reconnaissante à son mari, David Gnahou alias Chewe. C’est grâce à lui qu’elle a une carrière aussi florissante aujourd’hui. A travers un message, la chanteuse a magnifié le père de ses trois enfants.

Roseline Layo : ‘’Je lève mon verre à tous ces hommes travailleurs qui luttent pour leurs familles, en particulier cet homme qui a fait de moi aujourd’hui celle que je suis’’

La chanteuse ivoirienne, Roseline Layo s’est imposée aujourd’hui comme l’une des valeurs sûres de la musique en Côte d’Ivoire. Elle fait également partie de l’une des artistes ivoiriennes qui font la fierté de la musique ivoirienne à l’extérieur. L’auteure de l’album ‘’Elus de Dieu’’, remplit les salles les plus prestigieuses en Afrique et en Europe. Notamment en Côte d’Ivoire dans la salle Anoumabo du Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville, celle du Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire de Cocody et du Casino de Paris en France.

Ses différentes productions discographiques apprécient par de nombreux mélomanes lui ont permis de glaner beaucoup de lauriers en Côte d’Ivoire comme au PRIMUD d’Or 2023 et au Rwanda au Trace Awards 2023 et aussi sur les plateformes de streaming de musique où elle a reçu des millions de vues. Toutefois, Roseline Layo met toutes ses performances à l’actif d’un seul homme qui est son époux depuis le samedi 1er octobre 2022.

Celui avec qui elle a trois enfants, David Gnahou alias Chewe ou encore Yozabéni, est le motivateur qui a boosté sa carrière musicale. L’interprète de la chanson ‘’Môgô Fariman’’, qui a entamé la seconde partie tournée européenne a saisi l’occasion pour magnifier son mari à travers un message de remerciements. ‘’J’ai rencontré il y a 7 ans un joli garçon ambitieux et bosseur. Il comprenait la responsabilité d’être un chef de famille et m’a invitée à sa table. Son acharnement pour le travail bien fait m’a motivée à être artiste chanteuse […] Je lève mon verre à tous ces hommes travailleurs qui luttent pour leurs familles, en particulier cet homme qui a fait de moi aujourd’hui celle que je suis’’, dit-elle.