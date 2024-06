8 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Roseline Layo est une artiste ivoirienne des plus heureuses. Elle vient de recevoir de nouvelles distinctions le samedi 22 juin au cours de Lili Women Festival pendant la célébration de la fête de la musique au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville.

Deux nouveaux trophées pour Roseline Layo

Le placard, le buffet ou encore la coiffeuse de Roseline Layo seront exigus pour contenir bientôt ses trophées. La chanteuse ivoirienne est sur une bonne longueur d’onde depuis plusieurs années. Son nom est sur toutes les lèvres des nombreux mélomanes ivoiriens et bien au-delà des frontières de la Côte d’Ivoire.

L’interprète de la chanson à succès ‘’Môgô Fariman’’, ne fait qu’enchaîner des récompenses depuis son entrée dans l’univers musical ivoirien. Après ses trophées glanés aux cérémonies des Trace Awards comme ‘’Meilleur artiste révélation de l’année’’, au PRIMUD 2023 comme ‘’Meilleure « hit » avec ‘’Môgô Fariman’’ et ‘’Meilleure artiste variété urbaine’’, ainsi qu’un Disque d’Or, la fierté de la musique ivoirienne vient une fois de plus d’être distinguée.

C’était à l’occasion de la célébration de la fête de la musique le samedi 22 juin couplée avec la cérémonie de Lili Women Festival au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville. Au cours de cet événement consacré exclusivement aux femmes qui impactent positivement la jeunesse, l’artiste ivoirienne la plus en vogue a reçu les trophées de l’album de l’année avec ‘’Elus de Dieu (Deluxe)’’ et de l’artiste de l’année. Dans un post sur sa page Facebook le dimanche 23 juin, l’artiste a rendu gloire à Dieu. ‘’Meilleur Album et Meilleur Artiste de l’année au Lili Women Festival. Bienvenue à mes deux nouveaux bébés. Merci Seigneur’’, écrit-elle. Ses fans qu’elle appelle chaleureusement ses ‘’Elus’’, l’ont félicité en commentaire de sa publication.