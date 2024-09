En Côte d’Ivoire, le ministère des Finances et du Budget a publié une liste noire contenant plusieurs étrangers vivants sur le sol ivoirien. Ces derniers verront leurs avoirs se geler pour des faits de terrorisme. Cette décision fait suite à une enquête approfondie menée par les autorités ivoiriennes.

Les biens d’une trentaine de personnes vivant en Côte d’Ivoire saisis pour faits de terrorisme

Ils sont au total 29 personnes dont les biens ont été saisis par l’État de Côte d’Ivoire. Il leur est reproché de diverses infractions graves, à savoir : le financement du terrorisme et la participation à des groupes terroristes. Parmi les accusés, on note 15 ressortissants du Burkina Faso, 7 de la Côte d’Ivoire, 5 du Mali, 1 de la Gambie et 1 Mauritanien, tous vivant sur le sol ivoirien.

L’arrêté de l’autorité interdit aux personnes morales et physiques se trouvant sur le sol ivoirien de mettre à la disposition de ces individus identifiés des fonds ou d’autres ressources. De plus, leurs avoirs sont gelés pour une durée initiale de six mois, susceptible d’être prolongée si nécessaire.