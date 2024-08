Quelques jours après le succès de Josey lors de son concert au Parc des Expositions d’Abidjan, son chéri Serey Dié s’est confié dans un entretien exclusif. L’ancien footballeur ivoirien a dévoilé son plan pour porter Josey haut.

Josey en pleine ascension : Serey Dié partage sa stratégie pour le succès

A la suite du récent concert de Josey au Parc des Expositions d’Abidjan, Serey Dié, producteur et compagnon de la chanteuse ivorienne, a dévoilé dans une interview les raisons de ses multiples sorties à succès. Alors qu’en seulement quelques mois, plusieurs activités (singles, albums, trois clips vidéos, concert au casino et au Parc des Expositions d’Abidjan…) ont été programmé par l’ancien capitaine de la Côte d’Ivoire pour Josey, il lui a été demandé la raison derrière tous ses mouvements.

« Josey était au meilleur de sa forme au niveau de sa carrière quand j’ai commencé à la côtoyer. Donc, j’avais un sentiment de culpabilité quand je voyais sa carrière prendre du plomb dans l’aile à cause de moi. J’ai toujours été passionné par les activités du showbiz, notamment la musique. Seulement, je n’avais pas le talent pour. Le football a pris le dessus. Mon combat actuellement, c’est de repositionner Josey au niveau où je l’ai trouvée et même plus, pourquoi pas. Depuis la sortie de l’album, nous pensons être sur la bonne voie. Il y a eu quand même un vide. En 2023, elle n’a pratiquement rien fait musicalement parlant, bien que son nouvel album soit déjà prêt depuis l’an dernier. Mais nous avons établi un programme bien précis. C’est ce que nous déroulons actuellement. Donc, tout était déjà prévu. Et vu la qualité de l’album et l’engouement des mélomanes autour, nous n’avons pas d’autre choix que de surfer dessus. Comme le font beaucoup d’artistes. », a déclaré Serey Dié.

Pour rappel, lors de son concert le mercredi 14 août 2024, l’artiste ivoirienne Josey a totalisé plus de 10 000 participants au Parc des Expositions d’Abidjan.