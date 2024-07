Serey Dié n’est pas encore sorti de l’auberge avec son ex-femme Aline Bintou. Selon des informations, l’ancien joueur ivoirien en couple avec la chanteuse ivoirienne, Josey refuserait de signer les papiers de divorce déposés par Aline dans un tribunal suisse.

Serey Dié refuse de divorcer d’Aline

L’ancien milieu défensif ivoirien, Serey Dié n’est pas totalement encore libre de vivre sa vie de couple avec la chanteuse ivoirienne, Josey. Si l’on s’en tient aux informations qui circulent depuis le lundi 15 juillet sur les réseaux sociaux. Il semble que l’ex-sociétaire du FC Sion en Suisse n’ait pas encore divorcé de son ex-femme Aline Bintou avec laquelle il a eu 5 gosses.

Selon la presse allemande, rapportée par le blogueur camerounais, Peupah Zouzoua, l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire est recherché par le tribunal civil de Bâle-Campagne Est en Suisse. Parce qu’il refuse de signer les papiers de son divorce ont été déposés par Aline Bintou en 2022 où il a mis fin à sa carrière de footballeur à l’âge de 38 ans.

Cependant, même si l’ancien joueur de Stuttgart en Bundesliga allemande et son ex-femme ne sont plus en couple depuis des années, ils sont toujours mariés devant la loi. Mais cela n’est pas possible car, selon le droit suisse, une action de séparation entre deux personnes nécessite un accusé de réception. Malheureusement, tout semble impossible car Serey Dié s’est volatilisé dans la nature et ne s’est pas encore présenté devant le juge du tribunal civil de Bâle-Campagne Est en Suisse.