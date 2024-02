Serge Aurier a reçu des injures de la part de l’influenceur ivoirien, Johnny Patcheko suite à leur lourde défaite face à la Guinée-Equatoriale. Après la victoire des Eléphants, le capitaine en a profité pour lui répondre sèchement.

Serge Aurier : ‘’Je suis plus bête que toi’’

Après la débâcle des Eléphants de Côte d’Ivoire lors de son troisième match de poule de la 34ème édition de la CAN 2023 contre la Guinée-Equatoriale, l’influenceur ivoirien, Johnny Patcheko s’en est pris violemment au capitaine Serge Aurier et à toute l’équipe nationale sur les réseaux sociaux. L’ancien latéral droit du PSG a gardé le silence.

Le sursaut d’orgueil des Pachydermes suite à leur repêchage a bousculé d’abord le tenant du titre, le Sénégal en 1/8 finale. Ensuite en 1/4 finale, le Mali puis en 1/2 finale la RDC pour se hisser en finale face au Nigéria. La tâche n’était pas gagnée d’avance pour les hommes de Emerse Faé qui avaient déjà perdu en match de poule.

Les Eléphants de Côte d’Ivoire ont marché sur les Super Eagles sur le score de 2 à 1 au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé pour brandir le trophée des champions d’Afrique 2023. C’est l’occasion que Serge Aurier a profité pour répondre à l’influenceur qui l’avait insulté. A travers un live sur son compte Instagram dans les vestiaires, le capitaine ivoirien n’a pas mâché ses mots. « Johnny Patcheko, viens maintenant on va parler. Eh moi je suis plus bête que toi. Viens t’asseoir et laisse moi parler. Ta mercon (insulte en argo ivoirien). Eh je suis deux fois champion d’Afrique fils de p…. Je suis deux fois champion d’Afrique’’, lance-t-il. L’influenceur a quand-même ironisé la sortie de Serge Aurier tout en saluant la victoire des Eléphants.