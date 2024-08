L’arrangeur-chanteur ivoirien, Shado Chris était présent à l’émission ‘’L’Equipe du Midi’’, ce mardi 6 août sur Life TV. Sur le plateau, le chanteur a parlé de son nouveau projet musical, ses perspectives et expliqué ses réelles motivations à sa participation à l’émission ‘’Le Vrai Match’’.

Shado Chris : ‘’J’étais un célibataire endurci’’

Les responsables de la chaîne privée ivoirienne Life TV ont créé une nouvelle émission des vacances baptisée ‘’L’Equipe du Midi’’, en remplacement de ‘’Willy à Midi’’, partie en vacances. Cette nouvelle tranche horaire des vacances est aussi distractive avec la bonne humeur et la participation effective d’un public présent sur le plateau. Après Tina Glamour le lundi 5 août en tant qu’invitée, c’est au tour de l’arrangeur-chanteur ivoirien, Shado Chris d’être présent ce mardi 6 août à l’antenne.

L’actualité musicale du rappeur ivoirien était surtout à l’ordre du jour concernant son nouveau single sorti il y a deux semaines intitulé ‘’Tu te marie quand ?’’ et de ses projets notamment un concert live prévu vers la fin d’année 2024. Mais, les deux animateurs à savoir Guy Pacôme Somian et Ydaï ainsi que les deux chroniqueurs Yann Banna et DJ Tik-Tok, s’intéressaient surtout à la réelle participation de Shado Chris à l’émission matrimoniale ‘’Le Vrai Match’’.

A cette question, le réalisateur de plusieurs albums Rap à succès en Côte d’Ivoire a tenté de donner une réponse convaincante. ‘’J’étais sur les réseaux sociaux et j’ai vu l’émission que j’ai aimé automatiquement. Je me suis posé la question dans mon for intérieur et si je participais à l’émission ? Vu que qu’à ce moment j’étais un célibataire endurci’’, exlique-t-il. Avant de rétorquer : ‘’C’est vraiment sur un coup de tête que j’ai décidé de participer à l’émission’’.

Lorsque la co-animatrice demande à Shado Chris s’il n’est plus célibataire, c’est avec un sourire en coin et en hauchant les épaules qu’il donne une réponse positive. D’ailleurs, le rappeur a vanté les qualités de celle qu’il a choisie comme ‘’la femme du match’’. Selon lui, en plus de son joli physique, elle est mature d’esprit. Cela sous-entend aujourd’hui qu’il est en couple avec la jeune fille. Cependant, revenant sur la nouvelle chanson ‘’Tu te marie quand ?’’, l’artiste indique qu’il a été inspiré par ‘’Le Vrai Match’’.