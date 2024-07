La fierté de la musique Akyé, Shelina C fait son retour sur la scène musicale ivoirienne. Et dans sa main, un nouvel album de 14 titres dont 7 remix intituilé ‘’Elévation’’. La chanteuse et cousine de feue Joëlle C, a présenté ce mardi 16 juillet cette oeuvre discographique à la presse au Musée des civilisations au Plateau.

Shelina C revient sur la scène avec ‘’Elévation’’

Le flambeau musical de la défunte chanteuse Joëlle C est bel et bien tenu par sa cousine Lucrussia Rolex Harraga Achi plus connue du nom de scène de Shelina C. Depuis plusieurs années maintenant, elle perpétue la mémoire de celle qui a été rappelée à Dieu il y a 16 ans d’une insuffisance rénale. Tout en traçant elle-même magistralement sa voie dans l’univers musical ivoirien et surtout dans celui de la musique Akyé.

Après quelques années d’absence indépendamment de sa volonté, Shelina C, est plus que de retour sur la scène musicale et pour ne plus lâcher. Les mélomanes ivoiriens qui l’ont connu avec les albums ‘’Lumière’’, (2015), ‘’Renaissance’’ (2018) ainsi que le single en featuring avec son ‘’frère’’ Akyé, DJ Rodrigue ‘’Akendé’’, vont apprécier son nouvel album de 14 titres dont 7 remix intitulé ‘’Élévation’’ avec des titres comme ‘’Chéri mon amour’’, ‘’Anoumin Anouchi C’’ et ‘’Elalaly’’.

C’est pour repartir de plus belle à la conquête du public ivoirien ainsi que international que la chanteuse qui est désormais en Christ d’où le changement de son nom de Shelina Amour en Shelina C, a présenté ce mardi 16 juillet l’oeuvre discographique au cours d’une conférence de presse aux hommes et femmes des médias ivoiriens au Musée des civilisations au Plateau.

Par ailleurs, cette nouvelle production musicale qui invite les mélomanes à la paix, à la réconciliation et à l’amour avec des rythmes dansants comme la Salsa et la variété, va faire le tour des chaînes de radio et de télévision ivoiriennes pour faire la promotion dans les jours voire les semaines à venir. Celle qu’on appelle aujourd’hui dans le milieu musical la princesse de la musique Akyé va offrir un spectacle live le vendredi 30 août prochain lors d’un showcase pour présenter officiellement son nouvel album à son public avec son orchestre au grand complet.