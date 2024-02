Il a traversé d’énormes difficultés pour être au sommet aujourd’hui avec un trophée en poche. Le jeune prodige ivoirien, Simon Adingra a décidé de faire don de 20 millions de Francs CFA à un orphelinat d’une partie des 50 millions de Francs CFA reçue d’une Chef de l’Etat ivoirien.

Simon Adingra offre 20 millions de Francs CFA à un orphelinat

Le jeune joueur ivoirien de 22 ans, Simon Adingra est fraîchement champion d’Afrique de la CAN 2023 avec les Eléphants de Côte d’Ivoire. Il a été reçu avec tous les honneurs avec ses autres coéquipiers le mardi 13 février au Palais Présidentiel au Plateau. Le Président de la République, Alassane Ouattara l’a décoré au rang de Chevalier de l’ordre national. En plus de cette distinction, le sociétaire du club de Premier League Brighton en Angleterre a reçu la somme de 50 millions de Francs CFA plus une villa également d’une valeur de 50 millions de Francs CFA.

Simon Adingra qui a connu beaucoup difficultés dans sa vie pour arriver aujourd’hui à ce niveau de sa carrière footballistique avec un trophée continental en poche a décidé de faire œuvre utile avec une partie de la somme reçue des mains du Chef de l’Etat ivoirien. L’originaire de la région du Gontougo au nord-est de la Côte d’Ivoire sait plus ou moins la souffrance de nombreuses familles démunies et des problèmes de centres pour enfants ou d’orphelinats dans le pays.

Ainsi, avec la main sur le cœur, l’impressionnant latéral droit des Eléphants a pris sur lui d’offrir la somme de 20 millions de Francs CFA à un orphelinat de la place. Selon les informations à notre possession, Simon Adingra n’a pas dévoilé le nom de l’orphelinat qui va recevoir le don. Dans tous les cas, c’est un geste de haute portée que le meilleur jeune joueur de la CAN 2023 vient d’accomplir. C’est sûr que ce sont des pluies de bénédictions qui lui ont été adressées.