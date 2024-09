En Côte d’Ivoire, l’Escadron Commando a mené une opération digne d’un film d’action. Caché près du grand marché, un fumoir clandestin fréquenté par six jeunes femmes a été démantelé.



Côte d’Ivoire : un réseau de trafic de drogue démantelé par gendarmerie nationale



Un fumoir clandestin et ses clientes ont été surpris par la gendarmerie nationale. Les forces de l’ordre ont interpellé six jeunes femmes, âgées de 18 à 25 ans, en flagrant délit. Ces dernières ont été arrêtées en raison des activités illégales qu’elles menaient. Élégamment coiffées et maquillées, elles contrastaient fortement avec l’ambiance sombre et enfumée du lieu.



Lors de l’interpellation, de nombreux objets ont été saisis. Le bilan de cette opération est sans appel : la gendarmerie nationale a saisi 155 plaquettes de Tramadol, 261 plaquettes de Tramaking, 8 800 comprimés de Diazepam, de nombreux blocs de cannabis, et une importante somme d’argent liquide.



Interpellées, ces jeunes femmes, désormais entre les mains de la section Anti-Drogue, vont répondre de leurs actes. Par ailleurs, cette opération met en lumière l’ampleur du trafic de drogue dans la région et interroge sur les raisons qui poussent de jeunes filles à se lancer dans un tel commerce.