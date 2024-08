À l’occasion de ses 10 ans de carrière, l’artiste zouglou Yabongo Lova sera en concert le 7 septembre prochain. Pour préparer ce show au Parc des expositions à Port-Bouët, Lova a le soutien de ses pairs. Ils étaient nombreux dans les rues ce lundi 19 août pour vendre les tickets pour ce géant concert.

Concert de Yabongo Lova, les artistes zouglou unis pour faire le plein au Parc des Expositions

Encore moins de trois semaines pour vivre le grand concert de Yabongo Lova. Ces derniers jours, tous les regards sont tournés vers l’artiste zouglou. Comme le rapporte la presse locale, depuis maintenant plusieurs mois, l’artiste ivoirien et son équipe font des mains et des pieds pour faire le plein du Parc des expositions à Port-Bouët le 7 septembre 2024.

Ce lundi 19 août 2024, il y a eu un geste de solidarité fort. Il s’agit d’une belle contribution qui vient des collègues artistes zouglou. Dans des images rendues publiques, on voit plusieurs ténors de cette musique en train de vendre des tickets dans la rue pour aider Yabongo à réussir la célébration de ses 10 ans de carrière. Entre autres artistes, on y voit les leaders du groupe Révolution, de Koko Diamant, de Zosky et d’Amaral d’Afrik.

« La jeune génération Zouglou comme un seul homme derrière son capitaine Yabongo lova pour son concert du 7 septembre au parc des expositions. On fera du porte-à-porte pour écouler ses tickets ! », a même déclaré Zosky. Le slogan des artistes est : « Concert de Yabongo, c’est concert zouglou. » Prométhé, membre du groupe Révolution, a exprimé l’importance de ce concert pour la communauté zouglou : « La réussite du concert de Yabongo Lova équivaut à la réussite du zouglou. » Pour eux, cet événement n’est pas seulement une célébration des 10 ans de carrière de Yabongo, mais aussi une occasion de montrer la force et la vitalité du zouglou en Côte d’Ivoire. Sur les réseaux sociaux, d’autres artistes ont promis d’organiser des directs avec leurs fans pour leur faire gagner des tickets du concert. Toute cette mobilisation démontre la solidarité et l’entente qui existent dans le zouglou depuis sa création.

Plus prometteur, les médias locaux rapportent que Yabongo Lova a déployé de grands moyens. Ceci, dans le but de mettre des bus et des bateaux bus à la disposition de son public pour lui faciliter le déplacement le 7 septembre au Parc des expositions à Port-Bouët. La fête promet d’être belle !