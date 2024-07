Une scène surréaliste s’est produite en soirée du mardi 30 juillet sur le pont De Gaulle d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Une dame a essayé de se donner la mort en se jetant dans la lagune.

Selon les informations, la scène s’est produite aux environs de 18 heures sur le pont De Gaulle. Une dame s’est approchée du bord du pont puis s’est jetée dans la lagune. Les populations, horrifiées par cet acte de cette dame, ont alerté les secours qui n’ont d’ailleurs pas tardé à se rendre sur les lieux.

Jusque-là, les secours n’ont pas encore réussi à retrouver la dame dans la lagune. Mais les fouilles se poursuivent en vue de repêcher cette dernière morte ou vivante.

À noter que les cas de suicide deviennent de plus en plus nombreux en Côte d’Ivoire. Et selon les experts, plusieurs facteurs peuvent en être à l’origine, comme les dépressions, les pressions économiques, les soucis liés à la santé mentale, toutes sortes de stress et autres. Dans la plupart des cas, les personnes réellement en détresse n’ont souvent pas de ressources pour demander de l’aide. Toute chose qui les pousse à se donner à des actes horribles pour s’ôter la vie.