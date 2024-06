9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Tamsir est entré enfin de son Single d’Or certifié par le SNEP au mois d’avril dernier en France. C’était le dimanche 23 juin à la clôture de la 21ème édition du plus grand tournoi de street-ball à Paris.

C’était jour de fête pour Tamsir et la Team Paiya le dimanche 23 juin au palais des sports Pierre-de-Courbertin de Paris à l’occasion de la 21ème édition du Quai 54. Au cours de la clôture de ce célèbre et grand tournoi de street-ball, la Côte d’Ivoire a été honorée à travers le beatmaker et sa bande d’amis. En effet, l’arrangeur-chanteur ivoirien a explosé les plateformes de téléchargement légal du monde avec son tube ‘’Coup du Marteau’’.

Cette chanson à succès a été certifiée Single d’Or le lundi 29 avril dernier par le Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP). Depuis l’annonce de cette consécration, Tamsir n’avait pas encore eu l’occasion d’aller réceptionner son Single d’Or à Paris. Il a fallu attendre deux mois plus tard pour que Tamsir entre en possession de son Prix. L’artiste n’était pas seul pour célébrer son Single d’Or.

Une belle brochette de célébrités ivoiriennes et africaines et même d’origine africaine était de la partie. Il y avait par exemple les rappeurs ivoiriens, Didi B, Oprah, l’humoriste-animateur, Willy Dumbo, le rappeur franco-malien, Mokobé, l’artiste guinéen, Grand P et bien d’autres. Il faut rappeler que le tube ‘’Coup du Marteau’’, a été streamé plus de 15 000 000 de fois.