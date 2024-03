La deuxième édition de la cérémonie Les Flammes aura lieu le jeudi 25 avril prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. En attendant, le public est amené à voter dans la liste des pré-nommés d’artistes dans les 14 catégories sur 24 pour la grande soirée. La Côte d’Ivoire est fortement représentée par Tamsir et Didi B dans la catégorie ‘’Flamme du morceau de musiques africaines ou d’inspiration africaine’’.

Les Flammes à Paris font honneur à Tamsir et Didi B

La cérémonie de récompenses Les Flammes se veut une alternative aux Victoires de la musique, qui sous-représentent le rap et ses courants dans les événements de distinction. C’est à l’initiative des médias Rap Yard et Booska-P et de l’agence Smile que a vu le jour Les Flammes.

Lors de la première édition en 2023 au Théâtre du Châtelet à Paris qui a vu le sacre de Aya Nakamura, le cofondateur et directeur général de Yard, Tom Brunet, racontait : ‘’L’initiative est née un peu en réaction à ce qu’il se passe dans les institutions et les cérémonies musicales comme les Victoires de la musique notamment, où il y a zéro représentation ou une mauvaise de ce que sont les cultures populaires’’.

La seconde édition est prévue le jeudi 25 avril prochain au même endroit à Paris. 138 experts et médias ont sélectionné 10 nommés pour chacune des catégories et 24 trophées seront décernés à l’issue de cette soirée. Mais, avant, les internautes de plus de 15 ans ont jusqu’au 25 mars prochain pour voter sur le site officiel afin de désigner trois finalistes dans chacune des 14 catégories sur 24 qui leur sont ouvertes dans la liste des pré-nommés dévoilée récemment.

Et jour de gloire pour la Côte d’Ivoire qui figure dans la catégorie ‘’Flamme du morceau de musiques africaines ou d’inspiration africaine’’, avec le rappeur ivoirien Didi B à travers sa chanson ‘’Senvolement’’, en featuring avec Franglish et Tamsir, Team Paiya, Ste Milano, Renard Barakissa, Tazeboy & PSK avec le tube ‘’Coup du Marteau’’. Les internautes ivoiriens et ceux de la diaspora doivent voter massivement pour les deux représentants ivoiriens pour leur permettre présents le jeudi 25 avril prochain au Théâtre du Châtelet à Paris pour la grande soirée.