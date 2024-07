Depuis le succès de sa chanson ‘’Coup du Marteau’’, la vie sentimentale de Tamsir est devenue un sujet de spéculations de la part de nombreuses personnes. L’arrangeur-chanteur s’est mis à table et a donné des détails dessus.

Tamsir : “Je suis célibataire, mais je ne suis pas un cœur à prendre’’

Le beatmaker ivoirien, Tamsir est devenu l’artiste le plus écouté à la faveur de la CAN 2023 qui s’est déroulée du 13 janvier au 11 février dernier en Côte d’Ivoire avec sa chanson à succès ‘’Coup du Marteau’’. Le tube a même franchi les frontières du pays pour conquérir le monde entier. Et des célébrités à travers le monde se sont mises à esquisser quelques pas du ‘’Coup du marteau’’.

Du coup, plusieurs récompenses ont commencé à être obtenues de partout par l’arrangeur-chanteur grâce à l’incroyable performance de sa chanson en collaboration avec la Team Paiya. Disque d’Or, Single d’Or, un prix aux Kundé d’Or et à Trace Awards, etc. Sans oublier les concerts organisés en Côte d’Ivoire et en France où le public s’est déplacé massivement.

Mais, c’est tout un silence radio concernant la relation amoureuse de l’artiste. Aujourd’hui, les nombreux fans en savent maintenant un peu plus sur la situation matrimoniale de Tamsir. Il s’est confié dessus en ces termes : “Je suis célibataire, mais je ne suis pas un cœur à prendre. Après de nombreuses déceptions amoureuses, j’ai fait le choix de rester célibataire. Il y a quelque temps, j’étais dans une relation en laquelle je croyais fermement. Je pensais que cette histoire avait toutes les chances de réussir. Cependant, du jour au lendemain, tout s’est effondré’’.