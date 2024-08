Le vice président, Tiémoko Meyliet Koné a échangé ce mardi 20 août 2024, avec la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly en visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire : Mélanie Joly reçue en audience par Tiémoko Koné

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly a été reçue ce mardi par le vice président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné au Palais de la République. Les deux personnalités ont discuté sur les relations bilatérales entre les deux pays.

A l’issue de l’audience, la diplomate canadienne a indiqué que son pays a décidé « de développer une nouvelle stratégie en vue de s’impliquer davantage en Afrique », en faisant remarquer que « le Canada est dans une relation de sincérité avec la Côte d’Ivoire, et plus globalement avec l’Afrique« .

De plus, elle a annoncé le renforcement du soutien du Canada à la Côte d’Ivoire dans la lutte contre le Paludisme et la COVID-19, la mise en place d’un nouveau partenariat commercial entre les deux pays pour accroître les investissements et les opportunités d’affaires, et enfin la contribution du Canada à la paix et à la sécurité dans la sous-région et au Sahel.