Dans une dynamique de reconquête du pouvoir en Côte d’Ivoire, Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, a intensifié ses déplacements à l’étranger pour mobiliser la base militante. Mercredi dernier, c’est à Chicago que le leader historique du parti a posé ses valises, afin de rencontrer les militants ivoiriens résidant en Amérique du Nord.

Présidentielle de 2025 : Tidjane Thiam mobilise les militants de la diaspora

Cette rencontre, placée sous le thème « Contribution de la diaspora Amérique du Nord pour la victoire du PDCI-RDA à l’élection présidentielle de 2025 », a été l’occasion pour Thiam de rappeler l’importance de l’union et de la remobilisation de tous les militants, en vue des échéances électorales à venir.

Accueilli chaleureusement par les délégations venues de toutes les régions des États-Unis, dont les délégués généraux de Chicago, Lakpa Koffi, et de Washington DC, Yao Oswald, le président du PDCI-RDA a reçu des mains des militants un livre blanc présentant les résultats de travaux scientifiques. Ces travaux, fruit d’une réflexion collective, visent à apporter des solutions concrètes aux défis auxquels le parti fait face.

Dans son discours, Tidjane Thiam a souligné l’importance de restructurer profondément le PDCI-RDA afin de lui permettre de retrouver sa force d’antan et de reconquérir la confiance des Ivoiriens. Il a également insisté sur le rôle crucial que doit jouer la diaspora dans cette entreprise de reconstruction nationale.

Cette tournée en Amérique du Nord s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les liens entre la direction du parti et les militants de la diaspora, et à mobiliser toutes les forces vives du PDCI-RDA en vue de la présidentielle de 2025.