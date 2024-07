« Il est clair que les nouvelles technologies, qui font notre joie chaque jour dans toutes sortes de domaines , fournissent aussi malheureusement à des individus sans scrupules des opportunités de manipulation et d’escroqueries. La seule attitude possible face à de tels agissements est la fermeté. Certains ne reculeront devant rien pour me nuire mais Dieu merci, je sais pouvoir compter sur votre soutien », Tidjane Thiam.