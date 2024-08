A quelques jours de l’an 5 de la disparition d’Arafat DJ, Tina Glamour était sur le plateau de Life TV le lundi 5 août pour parler des différentes activités en hommage à son défunt fils. La mère du Beerus Sama en a profité pour décrire l’homme qui pourrait partager sa vie.

Tina Glamour : ‘’Mon genre est quelqu’un qui est orphelin de père et de mère’’

Il reste à peine 6 jours pour la commémoration du 5ème anniversaire de la disparition tragique d’Arafat DJ. Avant cette célébration, la mère du défunt artiste Coupé-décalé, Tina Glamour est à fond dans les préparatifs de la célébration de ces cinq ans de décès. Elle était d’abord dans la matinée du lundi 5 août au Ministère de la culture et de la francophonie où elle a été reçue en audience par Françoise Remarck. La maman du Daïshikan en a profité pour remettre à la Ministre une invitation à la cérémonie d’hommage prévue le 12 août prochain et lui présenter le tee-shirt commémoratif de l’événement.

Des heures plus tard, Lady Glam’s était l’invitée de la nouvelle émission des vacances sur Life TV intitulée ‘’L’Equipe du Midi’’. Sur le plateau, la Djadja a parlé des diverses activités prévues en hommage à DJ Arafat dont une marche blanche et bien d’autres. Elle a aussi mis en garde les personnes qui utilisent le nom et l’image de son défunt fils. ‘’Sachez que le nom d’Arafat est enregistré auprès de l’OAPI. Si quelqu’un souhaite utiliser son nom, il doit d’abord me consulter. Actuellement, quelqu’un utilise les chansons d’Arafat sans autorisation, et cela cause des problèmes. Que vous soyez aux USA ou ailleurs, vous devez venir me voir avant de faire quoi que ce soit. Le nom d’Arafat est protégé. Tous ceux qui vont faire des tee-shirts à mon insu je vous colle un procès’’, déclare-t-elle.

En outre, la chanteuse âgée de 60 ans a ouvert un pan sur sa vie amoureuse. Ainsi, Tina Glamour a dévoilé les critères de l’homme qui pourrait être son amoureux. ‘’J’ai 60 ans et je suis un cœur à prendre. Mon genre est quelqu’un qui est orphelin de père et de mère…’’, dit-elle.