Le comédien ivoirien, Zoumana est gravement malade. Des photos de lui très amaigri circulent depuis plusieurs jours sur la toile. La Ministre de la culture et de la francophonie, Françoise Remarck vient de réagir promptement. Elle a décidé de prendre en charge les soins du célèbre homme de culture ivoirien.

Depuis plusieurs années, le célèbre comédien ivoirien, Bruno Troupa Gnépa plus connu sous le nom de Zoumana, est atteint d’un Accident Cardio-Vasculaire (AVC). Il y a deux ans, l’acteur qui jouait de le Sit-Com ivoirien ‘’Qui fait ça ?’’, sur les antennes de RTI1, souffrait le martyr dans le village d’Anyama-Adjamé dans la commune d’Anyama.

La Présidence de la République, la Ministre de la culture de l’époque, Harlette Badou Kouamé-N’Guessan, le Ministre des Affaires Étrangères et des personnes de bonnes volontés ont tout fait pour soigner l’homme de théâtre ivoirien. Le ‘’mari’’ d’Adrienne Koutouan avait même été envoyé en France pour des soins. Malheureusement, ce voyage sanitaire n’a rien donné et il est retourné en Côte d’Ivoire.

Deux ans après, la situation est encore alarmante pour Zoumana. Des photos de lui très amaigri couché sur son lit sont devenues virales sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours maintenant. Nombreuses sont les personnes qui appellent au secours pour soigner le comédien. L’appel a été entendu par la Ministre de la culture et de la francophonie, Françoise Remarck. Elle a dépêché auprès du comédien dans le village d’Anyama où il habite une délégation composée du Conseiller Technique Gnaly, de l’homme du showbiz Fadiga De Milano et du Sénateur Pantcho pour prendre de ses nouvelles.

Mieux, la Ministre en charge de la culture a décidé de prendre entièrement en charge tous les soins médicaux de Zoumana. Dorénavant, des médecins et des kinésithérapeutes vont se rendre régulièrement chez lui pour lui prodiguer les soins nécessaires. De plus, en cas d’une nécessité d’hospitalisation, le comédien sera évacué dans les meilleurs établissements sanitaires privés et hôpitaux de la Côte d’Ivoire. d’ailleurs, il sera accompagné d’un appui financier supplémentaire pour lui garantir une subsistance digne de son rang sur les 200 000 FCFA qu’il reçoit déjà chaque mois du Ministère de la culture et de la francophonie.