En Côte d’Ivoire, un gendarme a perdu la vie au lendemain de sa sortie officielle après avoir participé à une soirée festive dans un bar.

Côte d’Ivoire : un gendarme meurt de façon inattendue d’un jeune gendarme

Alors qu’il voulait partager sa joie immense avec ses amis après sa sortie officielle, le jeune gendarme qui a fait son immersion ne pourra plus continuer l’aventure avec ses camarades. Selon les faits rapportés, le jeune soldat a été retrouvé inanimé dans sa chambre le lendemain après la fête avec ses amis dans un bar.

Mardi 23 juillet dernier, le soldat fait partie des gendarmes qui ont fait leur entrée dans le rang des forces armées invoriennes où la remise des épaulettes a meublé cette cérémonie officielle. Voulant partager cette joie autour de ses proches, le jeune soldat n’est plus. Ces amis l’ont retrouvé sans mouvement et en état d’urgence. Sa mort a été déclarée plus tard à l’hôpital.

Cet événement tragique soulève des inquiétudes dont beaucoup se demandent la cause principale de sa mort. Des soupçons d’intoxication alimentaire, consommation excessive d’alcool et d’autres hypothèses ont été mises. Mais jusqu’à présent, tout semble être flou sur le décès du jeune soldat.

À cet effet, les autorités ont ouvert une enquête pour élucider les faits. Ainsi, des prélèvements ont également été effectués pour des analyses. Aussi, des instructions ont été données et les amis avec qui le jeune soldat a passé cette soirée festive seront interpellés.

Toutefois, les parents sont toujours dans l’attente des résultats après le prélèvement. Cette situation pourrait attirer l’attention des autorités de l’armée à renforcer les mesures préventives au personnel de l’armée afin d’éviter le pire.