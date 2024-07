Cela peut paraître surprenant pour de nombreux internautes. A peine libéré de prison il y a un mois, l’humoriste ivoirien, Observateur Ebène y retourne. Cette fois-ci, c’est les bras chargés de cadeaux qu’il est allé pour les offrir à des détenus.

Observateur Ebène : ‘’La voiture est remplie de dons. On s’en va les donner aux prisonniers de Toumodi’’

La détention au Pôle Pénitentiaire d’Abidjan (PPA) de l’humoriste ivoirien, Observateur Ebène pour diffamation contre la chroniqueuse ivoirienne, Marie Paule Adjé sera à jamais gravé dans sa mémoire. Libéré il y a un mois, Observateur Ebène est devenu une personne correcte. Il s’est même érigé en donneur de conseils aux éventuelles personnes qui allaient se retrouver derrière les barreaux après une infraction. ‘’Les amis, faites attention à vous et prenez soin de vous. Si vous vous faites condamner comme moi (3 ou 6 mois au maximum), ça va. Mais si vous êtes condamnés à 20 ans, tu es foutu. Tu ne peux même pas te suicider. Mais les gars, si quelqu’un vous donne des conseils, écoutez. Enlevez le caillou dans vos oreilles. Surtout quand il s’agit de la justice, écoutez. Retenez cette phrase : la justice peut rouler avec toi’’, disait-il.

En outre, l’artiste avait également remercié les autorités judiciaires ivoiriennes. ‘’La justice n’a pas été méchante envers moi. Le juge aurait pu me condamner à 2 ans de prison et je ne pourrai rien dire. Les autorités ont été très gentilles envers moi. Sinon, ma peine aurait pu être très lourde’’, soulignait-il. Et d’ajouter : ‘’L’homme n’est rien. La MACA, ce n’est pas juste une prison. C’est le cimetière des vivants. Tu ne sers plus à rien. Imagine que tu sois condamné à 20 ans de prison. C’est fini, tu n’auras juste qu’à attendre ta mort’’.

Cependant, l’humoriste ivoirien vient de surprendre les internautes avec une vidéo publiée en Story où il dit retourner en prison. Mais, Observateur Ebène n’y retourne pas pour purger une autre peine. Il y va cette fois-ci en tant que donateur pour offrir des présents à des détenus. ‘’La voiture est remplie de dons. On s’en va les donner aux prisonniers de Toumodi. La vie d’un détenu, c’est vraiment dur. Vous n’imaginez pas, mais c’est extrêmement difficile’’, explique-t-il.