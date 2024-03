L’ancien attaquant ivoirien, Didier Drogba célèbre ce lundi 11 mars son 46ème anniversaire de naissance. Sur la toile, sa compagne Gabrielle Lemaire et de nombreuses personnes ont adressé des messages à l’icône du football ivoirien. Par cette occasion, un ancien cliché de Gabrielle Lemaire et sa famille est ressorti sur la toile.

Pour l’anniversaire de Didier Drogba, une ancienne photo de Gabrielle Lemaire et sa famille est ressorti sur les réseaux sociaux

La légende du football ivoirien, Didier Drogba célèbre ce lundi 11 mars son anniversaire de naissance. Sa compagne et la mère de sa fille, Gabrielle Lemaire ne manque pas d’occasion pour s’exprimer sur les réseaux sociaux et particulièrement sur son compte Instagram. Avec une série de photos en compagnie de son amoureux d’icône du football ivoirien, elle lui a adressé un message. ‘’Joyeux anniversaire mon tout’’, écrit-elle.

A la suite de la dulcinée de l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire pour marquer son 46ème anniversaire, des personnalités publiques, des plateformes comme de son ancien club français l’Olympique de Marseille qui écrit ceci : ‘’Avec 32 buts en 55 matchs, il a marqué de son empreinte la cité phocéenne : joyeux 46ème anniversaire Didier Drogba’’. Ainsi que Trace Côte d’Ivoire, RTI, Radio Côte d’Ivoire et même des fans ont aussi rendu hommage à l’ancienne star du club anglais de Premier League, Chelsea.

A travers cette célébration, la page Houphouët-Boigny Félix sur Facebook, a profité de l’occasion pour ressortir ce lundi 11 mars à travers un post, une ancienne photo de la femme de Didier Drogba avec ses parents et ses frères et sœurs en visite chez feu le premier Président de la République de Côte d’Ivoire. ‘’Le Président Houphouët-Boigny, Maximilien Lemaire (Président de la chambre de commerce Belge) et sa famille. Houphouët tient la main de Gabrielle Lemaire, la compagne de Didier Drogba’’, écrit-elle. En ressortant cette ancienne image de Gabrielle Lemaire et sa famille, la plateforme souhaite également un joyeux anniversaire à l’enfant de Niaprahio dans la région centre-ouest de la Côte d’Ivoire.