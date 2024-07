En Côte d’Ivoire, les autorités étatiques ont procédé à la signature d’une charte d’éthique des concours 2024. Une initiative consiste à régulariser le secteur de la Fonction publique et à assurer une transparence équitable.

Côte d’Ivoire – Fonction publique : une charte d’éthique des concours signée

Le jeudi 25 juillet 2024 à Abidjan, les préfets de région, les superviseurs centraux et généraux, les surveillants, les correcteurs et la gendarmerie nationale ont signé la charte d’éthique des concours 2024 de la Fonction publique. La cérémonie a été présidée par la ministre d’État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto.

À l’occasion, la ministre a exhorté les uns et les autres sur la bonne gouvernance et la transparence dans l’organisation des concours administratifs. « Il faut agir en toute responsabilité. Cette charte est la vôtre. Soyez de bons ambassadeurs des valeurs, de la bonne gouvernance, des concours, de la lutte contre la corruption ».

Pour l’autorité, cette charte va permettre aux acteurs impliqués dans le processus de l’organisation de faire montre de probité pour renforcer la crédibilité des concours.

En plus, une promotion de guichet unique serait faite pour faire barrage à la fraude. « Nous allons faire la promotion du guichet unique des concours pour être des co-responsables de la crédibilité des concours », a assuré la ministre.

Instituée en 2022, cette charte éthique va encore plus permettre aux acteurs impliqués dans l’organisation des concours de plus de vigilance pour une transparence équitable.