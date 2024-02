Une controverse est soulevée sur la toile au sujet de la chanson à succès ‘’Coup du marteau’’. Tamsir a été invité seul il y a quelques jours à Bouaké pour faire une prestation avec le single du moment. Mais, il est parti seul sans la Team Paiya.

Un influenceur crée une polémique autour de ‘’Coup du marteau’’

Une polémique entourant la chanson en vogue ‘’Coup du marteau’’, de l’arrangeur-chanteur, Tamsir a été soulevée sur les réseaux sociaux par un créateur de contenus du nom de Benito Pro Côte d’Ivoire. Ce dernier après le passage de la Team Paiya le vendredi 2 février sur les antennes de Life TV à l’émission ‘’Willy à Midi’’, a accusé l’initiateur d’honorer des spectacles en solo sans les autres avec la chanson à succès.

En effet, au cours de cette émission, Willy Dumbo avait posé la question à Zagba le Requin, l’un des leaders de la Team Paiya s’ils avaient été invités à Bouaké pour une prestation. Et voici sa réponse : ‘’On ne nous a pas appelés là-bas’’. Il a continué en lançant un message direct. ‘’’’Coup du marteau’’, n’oubliez pas la Team Paiya. y’a longtemps on fait notre coup du marteau. Il fait devant aujourd’hui, pardonnez ceux qui appellent là, notre portable n’est pas fermé’’, dit-il.

Cette sortie médiatique assez anodine n’a pas échappé à la curiosité de l’influenceur à vouloir opposer Tamsir à la Team Paiya. Dans une vidéo sur sa page Facebook, il parle de la mauvaise foi du Beatmaker ivoirien qui avait été invité seul par une téléphonie mobile à faire une prestation à Bouaké avant la rencontre comptant pour les 1/4 finale de la CAN 2023 entre la Côte d’Ivoire et le Mali le samedi 3 février au stade de la Paix de Bouaké. ‘’Lorsque tu as le clip pour Orange, est-ce que tu étais seul ? Tu étais avec la Team Paiya. Orange sait que sur la chanson, tu n’es pas seul (…) Quand tu vas chanter seul, c’est quel message tu véhicules ?’’, s’interroge-t-il. Avant d’ajouter : ‘’Ils (Team Paiya) viennent à la télé pour dire qu’ils n’ont pas été invités à Bouaké. Quand on attend ce genre de propos, tu veux qu’on retienne quoi ?’’. Depuis, Tamsir ne s’est pas encore exprimé sur cette situation qui défraie la chronique sur la toile pour éclairer les uns et les autres.