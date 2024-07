En Côte d’Ivoire, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a procédé au lancement d’une nouvelle brigade composée de près de 295 agents. Cette initiative des autorités ivoiriennes consiste à rétablir l’ordre urbain dans le district d’Abidjan.

Côte d’Ivoire – nouvelle brigade : 295 agents déployés pour rétablir l’ordre urbain

Dans le but de maintenir de l’ordre national et de la cohésion sociale, le gouvernement a mis en place une nouvelle brigade pour libérer les emprises, les espaces publics, les espaces non constructifs. Cette nouvelle brigade aura pour mission le maintien de l’ordre dans les lieux publics. Aussi, elle veillera au phénomène de la mendicité, à l’utilisation de charrettes et au commerce ambulant.

Selon Ibrahima Cissé Bacongo, ministre-gouverneur du district autonome d’Abidjan, » la brigade est constituée de 295 agents, composée en partie de la police du district et des polices municipales des 13 communes du district d’Abidjan. Elle est dirigée par un officier de police en exercice qui sera assisté d’un adjoint« .

À cet effet, cette unité nouvellement créée sera à la charge du district autonome d’Abidjan. Pour le gouverneur, » la formation ainsi que l’équipement des agents de la brigade sont à la charge du district autonome d’Abidjan. Je voudrais rassurer les populations sur le professionnalisme et les valeurs des agents de cette brigade » a-t-il convié.

Par ailleurs, le gouverneur a été instruit par le chef de l’État Alassane Ouattara avant la création de cette nouvelle unité. « Le président Alassane Ouattara m’a instruit de mettre l’accent sur trois points. Le premier point, il m’a demandé de lutter contre le désordre urbain pour le vaincre comme je l’ai vaincu à Koumassi. Il m’a dit de lutter également contre l’insalubrité pour la vaincre comme j’ai vaincu à Koumassi et il m’a dit d’améliorer les conditions de vie et de travail des populations du grand district d’Abidjan », a révélé le gouverneur Bacongo.

En réalité, la lutte contre le désordre urbain s’avère indispensable pour améliorer le bien-être des citoyens du district d’Abidjan selon le premier ministre Robert Beugré Mambé. Pour ce faire, il invite les uns et les autres à jouer leur partition pour le développement du pays. Toutefois, le ministère de la Défense et de la sécurité a marqué sa disponibilité à contribuer efficacement à la réussite parfaite de ce projet du gouvernement afin de rétablir l’ordre urbain en Côte d’Ivoire.