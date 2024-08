Le Prix national d’excellence récompense chaque année les talents ivoiriens dans plusieurs domaines d’activités. Pour la seconde édition, le groupe Zouglou Yodé et Siro qui était parmi les lauréats a reçu le Prix d’excellence du meilleur acteur de reboisement de Côte d’Ivoire.

Le groupe Yodé et Siro distingué à nouveau

Le groupe Zouglou Yodé et Siro composé de Gervais Dali Djédjé (Yodé) et Sylvain Decavailles Aba (Siro) continue de glaner des lauriers dans le cadre de leur implication dans le reboisement en Côte d’Ivoire. Avec leur fondation YeS portée sur les fonts baptismaux en 2022, le duo musical ivoirien a réussi à réaliser 850 hectares de reboisement dans 27 forêts classées de Côte d’Ivoire, soit plus de 800.000 plants mis en terre et parcouru 29 villes à travers une caravane nationale de reboisement populaire dont la troisième édition a eu lieu récemment.

En effet, après avoir reçu au mois de mai dernier à la faveur de la 2ème édition du Forum Africain de la Qualité, de la Sécurité et Santé au Travail, de l’Hygiène et de l’Environnement (Africa QSHE Forum 2024), le Prix du meilleur reboisement par Qualitas et la COP 15, qui s’est déroulé à l’Espace Latrille Events aux Deux-Plateaux dans la commune de Cocody, Yodé et Siro étaient parmi les 734 lauréats reçus le lundi 5 août au Palais Présidentiel au Plateau à l’occasion de la 2ème édition du Prix national d’excellence.

De fait, pour leur contribution à la restauration des zones dégradées dans les forêts classées ivoiriennes par la signature d’une convention de partenariat avec la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) de Côte d’Ivoire, Yodé et Siro a reçu le Prix d’excellence du meilleur acteur de reboisement de Côte d’Ivoire. En plus du trophée et d’un diplôme signé des mains du Chef de l’Etat que le groupe a reçu, il est reparti avec un chèque d’une valeur de 10 millions de F Cfa.

Quelques heures plus tard, le groupe Zouglou a fait un long post sur leur page Facebook pour remercier tous ceux qui ont permis à recevoir le Prix d’excellence. ‘’Chers amis et partenaires, Nous sommes profondément honorés de recevoir ce Prix d’Excellence pour notre engagement dans la défense de la forêt ivoirienne à travers le reboisement. Cet honneur reflète l’effort collectif et le dévouement de nombreux individus et organisations. Nous exprimons notre sincère gratitude au Ministère des Eaux et Forêts pour son soutien et sa confiance. Un grand merci au Conservateur Général Mamadou Sangaré, Directeur Général de la SODEFOR pour son appui constant et ses précieux conseils’’, écrit-il. Avant de continuer : ‘’Nous remercions chaleureusement nos soldats de la forêt, aussi les passionnés volontaires, sans qui nos actions n’auraient pas été possibles. Votre engagement et votre enthousiasme sont une source d’inspiration. Merci également à tous nos partenaires pour leur collaboration et soutien indéfectible. Votre contribution est essentielle à la réussite de cette noble mission. Merci spécial à la team YeS Fondation. Nous adressons un merci particulier à la presse pour son rôle crucial dans la diffusion de nos actions et la sensibilisation du public, ainsi qu’à tous les bienfaiteurs qui nous soutiennent dans cette noble mission. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour la préservation de notre précieuse forêt ivoirienne. Merci à tous pour votre soutien et votre engagement.Avec toute notre reconnaissance’’.