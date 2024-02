Dans le cadre de la protection des enfants, une cartographie électronique et de la base de données des EPR (Établissements de protection et de remplacement) est disponible.

Protection des enfants : Une nouvelle plateforme disponible

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE) a reçu la cartographie électronique et de la base de données des EPR (Établissements de protection et de remplacement). C’était le jeudi 15 février 2024.

La conception de cet outil digital pour renforcer la protection des enfants s´est réalisé avec l´appui technique et financier de l’Association des volontaires pour le service international (AVSI). Cette initiative s´inscrit dans le cadre de renforcement de la synergie d’actions entre le MFFE et les EPR.

PUBLICITÉ

« Cette base de données revêt pour nous une grande importance. Elle nous permettra d’avoir une vision claire et exhaustive sur les EPR que sont les pouponnières, les orphelinats, les centres d’accueil et d’hébergement afin de mieux coordonner nos actions, partager les bonnes pratiques et répondre de manière plus efficace aux besoins des enfants en situation de vulnérabilité », a soutenu Mme Diaby née Alioune Mariame, directrice de la Protection de l’Enfant.

Cette plateforme digitale concerne Ies bases de données de 46 EPR et des SOS villages d’enfants publics et privés repartis sur l’ensemble du territoire ivoirien. La cartographie électronique et la base de données ont été intégrées dans le système d’informations du MFFE avec l’implication de la Direction des Systèmes d’Informations (DSI).

Représentant la ministre Nassénéba Touré, le directeur de cabinet, Moussa Diarassouba, a traduit sa reconnaissance à cette fondation qui ne ménage aucun effort pour prêter main forte au ministère de la Famille. Profitant de l’occasion il a fait des plaidoyers, notamment concernant la formation des collaborateurs pour une gestion efficace du logiciel et la mobilisation des ressources financières pour la réalisation des activités.

Lorenzo Manzoni, directeur régional de la fondation AVSI, a pour sa part réaffirmé l’engagement de sa structure à toujours accompagner le MFFE dans ses actions spécifiquement celles en faveur des enfants et de la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG).

Il faut noter que cette réalisation a été précédée par une collecte de données des EPR effectuée lors des missions terrains par les agents de la DPE et le partenaire AVSI du 02 novembre au 02 décembre 2022, dans dix (10) EPR publics, trente-six (36) EPR privés agréés par le MFFE et les SOS Villages d’Enfants sur toute l’étendue du territoire national.