Michael Jackson a fait une visite historique en 1992 en Côte d’Ivoire. 15 ans après son décès, une délégation de la Michael Jackson Legacy, reçue par le Président du CESEC, est venue annoncer la réalisation d’un projet aux initiatives caritatives de la légende de la Pop.

Michael Jackson sera immortalisé à Krindjabo

Le roi de la Pop, Michael Jackson, avant son décès en 2009 à l’âge de 50 ans, avait séjourné en en février 1992 en Côte d’Ivoire. Ce voyage de la star afro-américaine en terre africaine entrait dans le cadre de la recherche des origines africaines. En effet, le chanteur avait des tests ADN et il découvre par la suite que ses ancêtres vendus comme esclaves à l’actuel États-Unis d’Amérique venaient de Krindjabo, capitale du Royaume Sanwi au Sud-est de la Côte d’Ivoire dans le département d’Aboisso, à la lisière de la frontière de la République du Ghana.

Ce périple en Afrique et précisément en Côte d’Ivoire a été qualifié de mémorable par les autorités ivoiriennes de l’époque. Michael Jackson a même été reçu comme un prince à son arrivée dans le Royaume Sanwi. Par la même occasion, les autorités traditionnelles du Royaume lui ont donné le titre et le nom de Amalaman Anoh.

Par ailleurs, 15 ans après la disparition de l’artiste des suites d’une overdose médicale dans son immense demeure de Holmby Hills à Los Angeles dans l’Etat de Californie aux États-Unis, une organisation humanitaire dédiée à perpétuer l’héritage social du roi de la Pop, la Michael Jackson Legacy, est venue en Côte d’Ivoire.

Une délégation de cette organisation accompagnée du sosie officiel de la légende américaine été reçue le samedi 22 juin par le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), le Dr Eugène Aka Aouélé, par ailleurs Président du Conseil Régional du Sud-Comoé et fils du Sanwi. Elle est venue annoncer au Président du CESEC la réalisation d’un projet mémorable à Krindjabo. Il s’agit de la réalisation d’une stèle de près de 6 mètres de haut en l’honneur du Prince du Royaume Sanwi.

Ce projet qui vise à rendre hommage à la star américaine à travers son héritage culturel et créer un lien entre la Côte d’Ivoire et ses origines africaines, a été salué par le Président du Conseil Régional du Sud-Comoé. Il épouse totalement la vision de l’organisation et va mettre à contribution pour la réussite de cette œuvre humanitaire le Ministère de la culture et de la francophonie. ‘’Cette initiative s’inscrit parfaitement dans notre vision de promotion et de valorisation de la culture’’, déclare-t-il.

Dans les jours à venir, la délégation de la Michael Jackson Legacy va se rendre à Krindjabo pour la pose de la première pierre de la stèle en hommage à la star américaine. Cette cérémonie sera suivie avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté par les habitants du Royaume et aussi par les autorités administratives, politiques et traditionnelles du Sud-Comoé.